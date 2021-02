Ex-BBB Ivy Moraes abre o jogo sobre suposto affair com o cantor Marrone

Seguidores começaram a desconfiar de um envolvimento entre os artistas após viagem a Brasília

Reprodução/Instagram/ivymoraes/marrone Ivy Moraes negou que esteva vivendo um romance com Marrone



A ex-BBB Ivy Moraes fez uma viagem a Brasília e gravou uma série de stories mostrando o quanto se divertiu nesse período, mas o que chamou a atenção dos seguidores é que ela postou alguns vídeos de Marrone, parceiro de Bruno, cantando a música Dormi na Praça, maior sucesso da dupla sertaneja. Na gravação, os dois estão curtindo um passeio de lancha. Após a publicação, os seguidores da participante do “BBB 20” começaram a especular que ela estaria vivendo um affair com o sertanejo e, com a repercussão, ela decidiu se pronunciar. “Conheci o Marrone através do Rafael, meu empresário, eles são muito amigos e virou meu amigo também. Nunca passou disso. Inclusive, nessa viagem que fizemos a Brasília, ele estava acompanhado, muito bem acompanhado por outra pessoa. O carinho, a admiração, o respeito que nós temos um pelo outro é apenas amizade. Nunca teve nada além disso e nunca vai ter. Admiro ele demais, gosto dele, mas ele virou meu amigo”, afirmou Ivy rindo da situação. Na viagem, também estavam presentes a ex-BBB Gabi Martins e o namorado, o cantor Tierry.