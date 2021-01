‘BBB 21’: Boninho rebate Neymar após jogador questionar resultado da prova do líder

Nego Di foi o campeão, mas o jogador questionou se Projota não foi o primeiro a bater o botão

Reprodução/Instagram/jbboninho/neymarjr Boninho disse para Neymar que Projota não foi o primeiro a apertar o botão na prova



O jogador de futebol Neymar está ligadinho do “BBB 21” e, após a primeira prova do líder da edição, ele usou as redes sociais para questionar o resultado. “Impressão minha ou o Projota bateu primeiro?”, escreveu o jogador do Paris Saint-Germain no Twitter. Como outros telespectadores já estavam dizendo o mesmo nas redes sociais, o diretor do reality, Boninho, decidiu responder: “Neymar, o sistema é super seguro. Entendo a torcida, mas o Projota bateu uma fração depois. E foi de bobeira, ele terminou antes e esqueceu de bater. Gameplay”. A prova do líder foi realizada em dupla e era de habilidade, Nego Di foi quem se saiu melhor e é o primeiro líder da edição. Vale lembrar que Neymar também acompanhou o “BBB 20” e, na época, declarou torcida para Felipe Prior, já Bruna Marquezine, sua ex-namorada, torcia por Manu Gavassi, principal desafeto da ex-BBB na casa. Tanto o jogador quando a atriz movimentaram as redes sociais e o paredão entre Prior e Manu foi o emocionante da edição passada. Nessa disputa, quem saiu foi Prior e Neymar chegou a dizer que ia parar de assistir ao reality da Globo.