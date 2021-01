Projota diz no ‘BBB 21’ que Pyong foi eliminado por sua ‘arrogância’ e cita assédio; assista

Cantor lembrou que o ex-BBB gerou polêmica ao tentar beijar Marcela Mc Gowan em uma festa

Reprodução/Globo Projota falou sobre Pyong Lee no 'BBB 21' e citou assédio



O “BBB 21” mal começou e o cantor Projota já está mostrando que não vai passar despercebido no jogo. Após desvendar o porquê ele, Fiuk, Vii Tube, Arthur, Lumena e Juliette estão separados do resto da casa e descobrir que Carla Diaz e Rodolffo estão no jogo ao reparar em uma falha técnica da produção, o artista mostrou que está antenado ao que aconteceu nas edições anteriores do reality ao falar sobre a eliminação de Pyong Lee. O assunto começou quando Fiuk comentou: “Pyong fez umas cagadas, todo mundo achando que era forte e quando ele saiu todo mundo achando que era paredão falso. Ninguém achou que ele ia sair e aí começou a quebrar a cabeça da galera”.

Projota então disse: “Os comentários que eu lembro de ter visto na época em que ele saiu, era mais falando sobre a arrogância dele. Ele se achava muito. Eu já não via o pessoal falando das coisas que ele fez, sobre a parada da Marcela”. Fiuk acrescentou que ele também chamou Felipe Prior de “burro”. Vale lembrar que Pyong foi acusado de assédio por tentar beijar Marcela Mc Gowan durante uma festa, mas o caso logo foi esquecido e relevado pela própria sister. O ex-BBB está acompanhando de perto a nova edição e prometeu que nos 100 dias de reality ele fará lives todos os dias comentando sobre o jogo – principalmente a parte estratégica, que foi sua marca registrada no “BBB 20”.