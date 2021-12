Ex-BBB Paula Von Sperling critica Thelma por apoio a Ícaro Silva: ‘Planta ingrata’

Ator se desentendeu com Tiago Leifert por ter chamado o reality de ‘entretenimento medíocre’; vencedora do ‘BBB 20’ defendeu o artista e criticou o apresentador

Reprodução/Instagram/@ paulasperlingreal e @thelminha Paula Von Sperling acredita que Thelma foi ingrata ao ter ficado ao lado do ator Ícaro Silva



A vencedora do “BBB 19” Paula Von Sperling, conhecida por ter se envolvido em diversas polêmicas durante o reality show da Rede Globo, criticou Thelma Assis pelo apoio ao ator Ícaro Silva, que criticou o programa abertamente em suas redes sociais. O artista gerou polêmica ao classificar o Big Brother Brasil como um “entretenimento medíocre”. A alfinetada ao programa rendeu textão do ex-apresentador do BBB Tiago Leifert, que afirmou que o reality show era o responsável por pagar o salário de Ícaro. Thelminha, ganhadora da edição de 2020, defendeu o ator. “O BBB me abriu várias portas e nunca vou me esquecer disso. Mas uma coisa que eu não faço é ficar puxando saco de ninguém”, disse a médica, que recebeu unfollow do apresentador apenas por ter curtido a postagem de Ícaro. “Ele falou tanto sobre representatividade com babu, com o pente garfo, né? Então fica meio contraditório seguir cara machista, mina racista… e é a gente aqui que toma unfollow”, disparou a médica.

Paula Von Sperling não gostou do posicionamento de Thelma e devolveu a indireta. “Uma campeã do BBB que apoia um pensamento desse e vem falar que o Tiago deveria concordar com ela por representatividade! Onde a militância hipócrita vai parar? Cuspiu e segue cuspindo no prato que comeu, sim”, iniciou Paula. “Planta ingrata. E ainda vem mandando ódio para mim com essa indireta de ‘mina racista’. Se tem uma coisa que eu jamais faria nessa vida é deixar de reconhecer tudo que o BBB fez por mim e para a minah família. Curtindo um lixo de post desse cara [Ícaro Silva]. Por isso eu ainda tenho acesso a ele [Tiago Leifert], e você, não. Ingrata!”, finalizou a ex-participante da edição de 2019.