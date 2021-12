Mayra Cardi anuncia que voltou a morar com Arthur Aguiar: ‘Resolvemos juntar as tralhas’

Após reatar com o marido e perdoar traições, a influenciadora digital publicou um vídeo onde mostra a reforma da casa em que viverá com o ator: ‘Encaixa como der’

Reprodução/Instagram/@mayracardi Arthur Aguiar se mudou para a casa onde a influenciadora digital já morava com a filha do casal



Na última quarta-feira, 22, a influenciadora digital Mayra Cardi anunciou em suas redes sociais que voltou a morar com o ator Arthur Aguiar. No vídeo, o casal mostra a reforma da casa. “Eu e o Arthur resolvemos juntar as tralhas. Só que nessa casa só tinha eu, meu mundo rosa, minha piscina rosa, meu futon rosa e meu tapete rosa. Quando eu vim morar para cá eu era solteira, e aí resolvemos voltar, como é que faz? Vai para uma outra casa? Jamais. Como eu sofri para deixar essa casa pronta. Por benefício da nossa filha, nós vamos ficar aqui (…) É um desapego, porque ele saiu do apartamento dele, deixou as coisas dele para se encaixar no nosso mundo”, disse Mayra.

Em desabafo em junho de 2020, Cardi anunciou sua separação de Arthur Aguiar, com queixas de traição e abuso emocional, porém, em outubro deste ano o casal reatou. Na mesma publicação, o pai de Sophia aparece e se diz preocupado em viver o presente. “Não deixe para amanhã o que você tem que viver agora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com ela”, disse o artista. Mayra ainda completou a fala do companheiro: “As pessoas estão tendo muita ansiedade pelo excesso de futuro, ou muita depressão pelo excesso de passado. A vida é agora, se você viver agora, seu futuro com certeza vai ser top.”