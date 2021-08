Ex-intérprete de Bozo revela que teve relações sexuais fantasiado: ‘Achei estranho’

Marcos Fiel falou que esse era o fetiche de muitas mulheres e também sobre sua luta contra as drogas

Reprodução/SBT/YouTube/17.08.2021 Marcos Fiel foi um dos intérpretes do palhaço Bozo



O ator Marcos Fiel, que foi um dos intérpretes do palhaço Bozo, revelou que já teve relações sexuais fantasiado, mas não se sentiu confortável com isso. “Teve pessoas com desejo, mamães que me falavam: ‘Meu desejo é ter uma relação com você vestido de Bozo’. E eu tive. Eu fui para um Estado brasileiro e a secretária de uma empresária que falou que queria que eu ficasse mais dois dias [no local]. Consegui uma folga na televisão e, com certeza, eu tive muitas relações com essa mulher vestido de Bozo. Eu achei meio estranho com a peruca, o macacão, depois não me senti bem e não fiz mais”, contou Marcos ao canal do YouTube “Lisa, Leve e Solta”. O artista viveu o famoso palhaço de 1986 a 1989 junto com outros três atores, que se dividiam na apresentação do programa exibido no SBT. Marcos explicou que eram quatro horas de programa e cada intérprete ficava uma hora no ar.

No auge do sucesso, Marcos acabou perdendo tudo o que conquistou devido à dependência química. “Ganhava muito bem, mas, infelizmente, tem a parte triste. Eu me enveredei para o lado ruim, da bebida, das drogas e isso acaba com qualquer artista. Gastei tudo e não fiz um pé de meia”, contou o artista, que chegou a apresentar o extinto programa infantil sob efeito de drogas. Nessa época, o ex-intérprete de Bozo também explorou sua sexualidade de teve relações com várias mulheres e homens. “A droga te induz ao sexo, eu tive muitas relações e hoje agradeço muito de ter saído limpo de tudo isso.” Marcos, de 57 anos, buscou ajuda e disse que está há sete anos longe das drogas. Atualmente, ele trabalha com os palhaços Patati Patatá e é o responsável por boa parte dos sucessos cantados pelos artistas.