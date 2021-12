Ex-marido da cantora Simony, rapper Afro-X se casa com arquiteta de 25 anos

Casal está junto desde 2020 e selaram a união em cartório no último dia 17

O rapper Afro-X, ex-marido da cantora Simony e pai de dois filhos dela, de 48 anos, casou-se com Roberta Ronise, uma arquiteta de 25 anos, em cerimônia em cartório no último dia 17. Ao publicar a foto da cerimônia, Roberta e Afro-X receberam mensagens de felicitações dos amigos. O casal começou a se relacionar em 2020, de acordo com registros divulgados por Roberta e, desde então, já publicaram diversas fotos fazendo declarações de amor. Em agosto deste ano, o rapper publicou a aliança de noivado com Roberta no dia do aniversário de 25 anos da arquiteta. Afro-X foi casado com Simony no início dos anos 2000 e tiveram um relacionamento conturbado devido ao fato do rapper ter passado anos preso no Carandiru, em São Paulo. Atualmente, a cantora é noiva do também cantor Felipe Rodriguez. Há pouco menos de um mês, Aysha, filha mais nova do ex-casal, iniciou a carreira musical e lançou o primeiro single, chamado “Outro Planeta”. Ela ficou conhecida por participar da versão 2012 da novela Carrossel. Simony e Afro-X também são pais de Ryan, de 20 anos.