Ex-marido de Britney Spears sai da prisão e assusta ao espionar casa da mãe da cantora

Jason Alexander postou foto e fez vídeos mostrando que estava no local observando o que acontecia lá dentro

Reprodução/Instagram/britneyspears/11.01.2022 Ex-marido de Britney Spears esteve na casa onde a mãe da artista mora



Jason Alexander, ex-marido da cantora Britney Spears, assustou a família da artista no último fim de semana. Após deixar a prisão, ele postou nas redes sociais que estava do lado de fora da casa da mãe de Britney, Lynne Spears, na Louisiana, Estados Unidos. Uma fonte disse ao Page Six que a família da cantora achou “incrivelmente inapropriada e completamente estranha” a atitude de Jason, que ficou espionando o local. “Já é ruim o suficiente que a família tenha que lidar com os fãs se aproximando [da casa]”, disse a fonte, que também comentou que os familiares da artista não esperavam essa atitude de Jason, que afirmou ainda ter amor e respeito por sua ex-mulher. Ele ficou de tocaia na propriedade de Lynne na noite de domingo, 9, e postou uma foto da área exterior do imóvel em uma conta privada do Instagram. “Papai Spears se escondendo atrás dos portões”, escreveu na legenda da publicação. Ele estava se referindo a Jamie Spears, pai de Britney, que não é casado com Lynne desde 2002.

Vendo que as luzes da casa estavam acesas, Jason, que também fez vídeos no local, comentou: “Parece que há algumas pessoas lá agora. A mãe está lá, de qualquer maneira”. Antes disso, ele tinha feito uma live dizendo que planejava visitar a casa de infância de Britney, que Jamie vendeu por US$ 275 mil em fevereiro do ano passado, e o trailer em que o tio de Britney, Willie Spears, mora. Segundo o Page Six, ele não divulgou nas redes sociais se esteve nesses outros imóveis. Jason foi preso no Tennessee no último dia 13 de dezembro por violar uma ordem de proteção e perseguir uma mulher cuja identidade não foi revelada. No dia 4 de janeiro, ele se declarou culpado e vai cumprir um ano de pena em liberdade condicional. Somente no último ano, o ex da cantora foi preso três vezes. Jaso e Britney tiveram um casamento relâmpago em 2014, que durou apenas 55 horas. Vale lembrar que a cantora está afastada da família desde que conseguiu se livrar da tutela do pai.