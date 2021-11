Juíza determina fim da tutela do pai de Britney Spears após 13 anos

Cantora poderá retomar o controle de sua vida financeira e carreira

O processo de tutela de Jamie Spears contra a filha Britney Spears chegou ao fim nesta sexta-feira, 12, após 13 anos. A juíza Brenda Penny concordou em audiência pelo fim do controle da vida, carreira e finanças da princesinha do pop. Jamie já tinha sido suspenso da posição de tutor em setembro, mas os advogados de ambas as partes pressionavam a Justiça pelo fim do processo. Os representantes da cantora protocolaram documentos no dia 28 de outubro para que a juíza Brenda retirasse a tutela. “É respeitosamente apresentado, com o consentimento de todas as partes, que chegou a hora”, diz o documento. A decisão foi muito comemorada pelos fãs nas redes sociais, mas o real fim da tutela deve demorar um pouco por questões financeiras.