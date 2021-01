Ex-mulher de Rodriguinho nega que tenha jogado bebida na mãe do cantor

Natália Damasceno disse que briga foi apenas entre ela e o ex-vocalista do grupo Os Travessos; Rodriguinho disse ter ‘perdido o controle’ com a ex e pediu desculpas a ela

Reprodução/Instagram/rodriguinho Rodriguinho e Nanah estavam separados há mais de um ano, mas só comunicaram a separação oficialmente no começo deste mês



A briga entre o cantor Rodriguinho e sua ex-mulher, Natália Damasceno, conhecida como Nanah, ganhou novos capítulos. Nesta semana, Natália publicou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram, dizendo que havia sido agredida pelo ex-vocalista do grupo Os Travessos numa festa infantil. Além dessa acusação, Natália ainda afirmou que teria sofrido abusos durante anos de relacionamento. “Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês”, disse Natália. Pouco tempo depois, o vídeo foi excluído, e a cantora afirmou ter tomado tal atitude por causa da exposição dos filhos e da repercussão que o caso teve.

Neste sábado, 23, a jornalista Fábia Oliveira divulgou que Nanah e Rodriguinho discutiram por causa de feminismo e que Nanah teria jogado bebida no rosto do cantor e da mãe dele e derrubado a mesa em que estavam, sendo agredida em seguida. Natália veio a público em seu perfil dizer que tais afirmações são falsas e que sua briga teria sido apenas com Rodriguinho, sem o envolvimento da mãe do artista. “O problema foi entre nós, Rodrigo e Nanah, e não existiu a mãe dele em nenhum momento”, afirmou a ex-mulher de Rodriguinho.

Também neste sábado, o cantor se pronunciou sobre as acusações de Natália e disse que se exaltou e “perdeu o controle”. Rodriguinho pediu desculpas à ex-mulher e afirmou que passou um ano e meio lutando para restaurar sua família. O casal estava separado há mais de um ano, porém, só anunciou a separação no começo deste mês. O cantor completou o comunicado oficial dizendo que não irá se pronunciar mais, nem falar com veículos de imprensa. “Assuntos como esse devem ser resolvidos em foro íntimo, em respeito aos nossos filhos”, afirmou Rodriguinho. Ele finalizou o anúncio dizendo que entende as críticas, mas precisa que entendam o momento que está vivendo com Natália.