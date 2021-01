MC Fioti lança remix de ‘Bum Bum Tam Tam’ gravado no Instituto Butantan; assista ao clipe

Funk de 2017 voltou a fazer sucesso quando os dados da Coronavac foram divulgados pelo centro de pesquisa

Desde que o Instituto Butantan liberou os resultados dos testes e a Anvisa aprovou a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto em parceria com o laboratório Sinovac, o hit ‘Bum Bum Tan Tan‘, de MC Fioti, lançado em 2017, voltou a fazer sucesso. A associação do refrão com o Instituto foi instantânea e deu tão certo que o funkeiro gravou uma nova versão chamada “Vacina Butantan” e com o clipe gravado nas dependências do centro de pesquisa, em São Paulo. “Essa vacina é saliente, vai curar nóis do vírus e salvar muita gente”, canta o MC. O clipe foi dirigido por Kaique Alves do KondZilla Records e traz uma letra adaptada de incentivo e valorização à Ciência.

Logo no início do clipe, Fioti encontra um gênio da lâmpada e faz dois desejos: “a cura do coronavírus” e que ele “traga paz, amor e saúde para a humanidade”. O gênio então concede os desejos e o jovem acorda na escadaria do Instituto – um dos maiores centros de pesquisa do Brasil, reconhecido mundialmente. A partir daí o cantor aparece em salas de laboratório e os funcionários do departamento aproveitam para dançar. Segundo a nota do Instituto Butantan, o clipe é uma “homenagem” e a gravação “foi marcada por sorrisos, animação e a esperança de dias melhores”.

