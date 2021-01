Ex-mulher do cantor Rodriguinho diz que foi agredida: ‘Foi um abusador’

Uma publicação feita no Instagram do cantor confirmou a separação do casal; na legenda da foto, que foi repostada do perfil de Natália, Rodriguinho diz que ele e a companheira já estavam separados há cerca de um ano

Reprodução / Instagram @rodriguinho Comentários em fotos do perfil do Instagram de Rodriguinho foram desativados



Através de Stories publicados em seu perfil no Instagram, Natália Damasceno, ex-mulher do cantor Rodriguinho, disse ter sido agredida pelo antigo companheiro. De acordo com as publicações, o ex-vocalista do grupo Os Travessos teria agredido Natália durante uma festa. “Gente, eu estava na festa da Heloísa com meus filhos e eu cansei de esconder o filho da p* que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo com ele durante anos”, desabafou a ex-mulher de Rodriguinho. Ela continuou: “. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês”. Uma publicação feita no Instagram de Rodriguinho no último dia 10 confirmou a separação do casal. Na legenda da foto, que foi repostada do perfil de Natália, o cantor diz que ele e a companheira já estavam separados há cerca de um ano. Depois dos stories de Natália, os comentários nas fotos de Rodriguinho na rede social foram desabilitados. As publicações da ex-mulher do cantor não estão mais disponíveis.