Marcius Melhem segurando placa ‘eu não mereço ser estuprada’ em foto antiga gera polêmica

Registro foi feito em 2014 nos bastidores do ‘Altas Horas’ e tanto o comediante quando a Globo estão sendo criticados nas redes sociais

Reprodução/Twitter Marcius Melhem aparece na foto com um papel que diz 'eu não mereço ser estuprada'



Uma foto em que o ex-diretor do núcleo de humor da Globo Marcius Melhem aparece nos bastidores do “Altas Horas” voltou a circular nas redes sociais e está sendo muito criticada. Na imagem, ele aparece com um papel escrito “eu não mereço ser estuprada” ao lado de Juliana Paes, Marcelo Adnet, Claudia Leitte, Serginho Groisman e Nana Queiroz. No programa, exibido em 2014, os convidados falaram sobre agressão e abuso sexual. “O respeito tem que existir, independente de como você está vestida. Cada um escolhe vestir o que quiser”, chegou a declarar Claudia Leitte na época.

Com os recentes detalhes divulgados pela revista Piauí sobre as acusações de assédio moral e sexual que Dani Calabresa e outras mulheres fizeram contra Melhem, a foto passou a ser compartilhada nas redes sociais e, além do comediante ser chamado de “hipócrita”, muitos seguidores estão criticando a Globo por não ter tomado medidas mais efetivas após as primeiras denúncias feitas pela atriz. A tag “Globo lixo”, inclusive, está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste Sábado. Dani Calabresa vem recendo apoio de inúmeras personalidades nas redes sociais e se posicionou dizendo que seu intuito nunca foi aparecer na mídia e que buscou a Justiça.

Rede Globo, bora bater um papo? pic.twitter.com/O2AzLP5IIu — Allan Dos Santos (@allanldsantos) December 5, 2020

Hipocrisia, a gente se vê por aqui! pic.twitter.com/HYVwlQcDMM — Mauro Ferreira (@Maurormf) December 5, 2020