Público acusa Biel de descumprir regra em ‘A Fazenda’ e pede expulsão

Peão teria quebrado coisas na casa após receber uma chamada de atenção da produção do programa

A festa que aconteceu na madrugada deste sábado, 5, em “A Fazenda 12” foi marcada por uma polêmica envolvendo o cantor Biel. O peão, que estava bêbado, foi chamado pela produção porque, aparentemente, havia algum problema com seu microfone. A questão é que, segundo o artista, ele foi ofendido pelas pessoas que trabalham nos bastidores da atração e ficou revoltado. Ao voltar para a casa, ele foi para a cozinha e é possível ouvir um barulho de coisas quebrando. Tays chega falando para o cantor ter calma e ele responde: “Você não ouviu o que eu ouvi, caralh*”. Não é possível ver se Biel realmente quebrou algo porque, como de costume, as câmeras do PlayPlus ficam focadas onde os peões não estão. O vídeo do momento está circulando nas redes sociais e a tag “Biel expulso” está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Caso ele tenha realmente quebrado algo na casa de forma intencional, Biel pode ser expulso do jogo. A nova regra foi anunciada pela produção do reality depois que Raissa quebrou a porta do banheiro e chutou a do quarto em acessos de raiva e Lucas Selfie quebrou alguns itens da decoração quando estava bêbado.

Biel falando que escutou algo da producao pelo espelho e ta puto, quebrando alguma coisa na casa…. cade a regra pra expulsao carelli ? BIEL EXPULSO#AFazenda12

pic.twitter.com/nwT3lwaELO — Dereissouzaigorcr7🔥🎩🐇⚫⚪ (@Dereissouzaigo1) December 5, 2020

Nao sei como conseguem assistir esse programa escroto, essa regra só funciona para alguns participantes, pro intocável não da em nada, nojo dessa a fazenda precisam melhorar muito pra da credibilidade

Biel expulso — AnnaFlavia 😍 (@AnaFlav81127828) December 5, 2020

Biel Expulso

Demorou já pic.twitter.com/ilQrtFai8c — Marcelo (@Marcelo76086426) December 5, 2020

Já acordo com a tag de Biel expulso. Que maravilha! Se ele quebrou algo, tem que ser expulso. Essa regra foi imposta contra a Raissa porque sabiam que seria impossível ela se controlar. Agora ela tem que ser colocada em prática. Nada de proteger o filho, @rocarelli. Honestidade! — eli 🍼 (@elituitaa) December 5, 2020