Ex-participante do ’90 Dias para Casar’ é criticada por faturar vendendo seus peidos em potes

Stephanie Matto, que fatura R$ 287 mil por semana, disse que recebe muito ódio nas redes sociais e que as pessoas a chamam de nojenta

Reprodução/Instagram/stepankamatto Stephanie Matto ganha dinheiro vendendo potes com seus peidos



A influenciadora digital Stephanie Matto, que participou do reality show “90 Dias para Casar”, contou que está recebendo críticas e até ameaças de morte após repercutir na imprensa internacional que seu atual trabalho é vender seus peidos em potes. Stephanie chega a faturar 38 mil libras (cerca de R$ 287 mil) por semana com as vendas, o problema é que ela passou a ser muito julgada por isso. “Aconteceram algumas coisas ruins e isso está principalmente ligado ao fato de que as pessoas não gostam da ideia de uma mulher ter total propriedade do seu corpo e ganhar dinheiro como quiser. Eu recebi críticas negativas sobre meu trabalho por um longo tempo, mas, agora, como a história ganhou uma proporção maior, eu recebo muito ódio. Pessoas comentando que eu deveria me matar, que sou nojenta e que meus pais não tem orgulho de mim”, contou a influenciadora em entrevista ao Metro.

A família de Stephanie demorou para aceitar a forma como ela ganha dinheiro, mas isso não a abalou. “Recebi alguns telefonemas de alguns membros da família chateados comigo, mas este é o meu trabalho. Demorou um pouco para minha mãe aceitar a ideia, mas ela me defendeu outro dia em um comentário no Instagram, basicamente dizendo para todos se fod*m”, comentou. Ela também disse que teve que lidar com indelicadezas de pessoas próximas. “Teve um familiar que chegou até mim e me disse que estou trazendo vergonha para o nome da família, então acho que não vou falar com essa pessoa por um tempo. Não dá para agradar todo mundo”, afirmou.

Os planos da ex-participante do “90 Dias para Casar” é ampliar seu negócio e lançar produtos, como uma linha de velas com seu cheiro. “Os portes de peido são apenas a ponta do iceberg. Vamos ver onde isso vai dar, talvez velas de peido sejam as próximas [a serem lançadas]. Talvez esse seja o meu próximo trunfo, vamos ver”, comentou. No momento, Stephanie não está vendendo os “potes de peido”, pois no começo do mês ela foi hospitalizada após achar que estava tendo um ataque cardíaco após fazer muita força para soltar um pum. A influenciadora, que ficou famosa depois de participar da segunda temporada do reality do TLC, disse que “sempre fez coisas muito estranhas” no seu trabalho. Nos últimos anos, ela já fundou um site para maiores de 18 anos e lançou um canal no YouTube falando sobre sua vida sexual e trabalho, mas o que mudou sua vida foram os “potes de peidos”.