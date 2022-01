Gustavo Mioto provoca irmão de Marília Mendonça em estreia do ‘BBB 22’: ‘Tem alguém que não curtiu?’

Posts de João Gustavo criticando a participação de Naiara Azevedo no reality repercutiram nas redes sociais

Reprodução/Instagram/gustavopmioto/Globo/domvittoregustavo Gustavo Mioto cutucou João Gustavo após polêmica com Naiara Azevedo



O cantor Gustavo Mioto foi um dos artistas que não perdeu a estreia do “BBB 22” na última segunda-feira, 17, e, no Twitter, ele perguntou aos seguidores o que eles estavam achando da “galera que entrou na casa”. O cantor João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, interagiu com o sertanejo na publicação dando um “boa noite”. Mioto não perdeu tempo e provocou: “Tem alguém que você não curtiu na casa João? Só por curiosidade de primeiro dia”. A dupla de Dom Vittor respondeu com um meme do influenciador digital Casimiro: “Meteste essa?”. O cantor do hit Impressionando os Anjos fez essa provocação, pois João Gustavo criticou a participação da cantora Naiara Azevedo, um dos destaques do Camarote desta edição, antes da estreia do programa.

O irmão de Marília Mendonça não gostou de saber que a sertaneja planejava lançar uma música que gravou com sua irmã, que morreu em novembro do ano passado em um acidente aéreo, no período em que estivesse no confinamento. “Você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela [Marília] não”, escreveu no Twitter. O assunto repercutiu nas redes sociais e a família de Marília também se posicionou contra Naiara. Com as críticas, a equipe da cantora disse que, em respeito, a música só será lançada se tiver aprovação dos familiares da Rainha da Sofrência.