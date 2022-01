‘BBB 22’: Naiara Azevedo gera desconforto por causa de cama já no primeiro dia

Laís se incomodou com as exigências da cantora e comentou sobre o assunto com Bárbara

Reprodução/Globo Naiara Azevedo disse que quer dormir sozinha no 'BBB 22'



A participação de Naiara Azevedo no “BBB 22” promete não passar despercebida. A cantora, assim como os outros integrantes do Camarote, entrou na casa durante o programa ao vivo, exibido na última segunda-feira, 17, e, em menos de um dia de programa, ela já gerou um atrito na casa. A dona do hit 50 Reais perguntou onde cada um ia dormir e deixou claro que não queria dividir cama com ninguém: “Eu prefiro dormir no chão sozinha do que ter alguém encostando em mim”. O comentário da artista não passou despercebido e deixou Laís, do grupo Pipoca, aparentemente incomodada.

Em uma conversa com Bárbara, outra participante que integra os Pipocas, ela disse: “Você viu quando a Naiara entrou no quarto? Ela entrou, perguntou da cama. Aí falaram: ‘Deita aí, você dorme com a Laís’. [Ela respondeu:] ‘A Laís ronca? Primeiro quero saber isso. Eu falei: ‘Não, eu não ronco’. Ela disse que foi casada por não sei quanto tempo e que não gostava de ninguém encostando nela a noite. É sobre isso”. Com ar de deboche, Bárbara disse: “Que os jogos comecem”. Vyni, que ia dormir em uma cama de solteiro, cedeu o lugar para a cantora. Vale lembrar que antes mesmo do programa estrear, Naiara já recebeu uma enxurrada de críticas após a família de Marília Mendonça se posicionar contra a artista. A confusão começou quando foi divulgado que ela pretendia lançar uma música que gravou com a Rainha da Sofrência durante o confinamento. Além disso, o posicionamento político da sister também dividiu opiniões nas redes sociais.