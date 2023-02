Fã de Shakira expulsou Piqué e a namorada do seu restaurante? Vídeo viraliza e internet especula

Nas imagens, o ex-jogador de futebol demonstra pressa para entrar no carro junto com Clara Chia; assista

Reprodução/Instagram/3gerardpique Gerard Piqué postou a primeira foto com Clara Chia em 25 de janeiro deste ano



Desde que Shakira lançou a música Bzrp Music Sessions #53 com indiretas ao seu ex-marido, Gerard Piqué, o namoro do ex-jogador de futebol com a estudante de relações públicas Clara Chia está em evidência. No TikTok, viralizou um vídeo em que o autor afirma que o casal foi expulso de um restaurante em Los Angeles pelo dono do estabelecimento, que seria fã da cantora colombiana. Nas imagens, o casal apenas aparece apressado andando em direção ao carro. Pessoas que estavam no local usaram o celular para tentar tirar uma foto com o ex-jogador, mas Piqué não para e logo entra no automóvel. “Dizem que agora é o restaurante favorito de Shakira (risos)”, brincou um seguidor. “Sério, isso já é outro nível nível”, comentou outro. Alguns seguidores, no entanto, estão desconfiados se isso de fato aconteceu: “Quero saber se isso é verdade”, declarou uma pessoa. Piqué não comentou sobre os rumores de que foi expulso do restaurante. O relacionamento dele com Shakira durou 12 anos e terminou cercado de rumores de traição. Na polêmica música lançada pela artista colombiana com DJ argentino Bizarrap, ela solta uma provocação à atual namorada do ex-marido: “Desejo que você fique bem com minha suposta substituta”.