Shakira faz dinheiro após separação de Piqué e provoca: ‘Mulheres não choram, faturam’

Cantora lançou uma edição limitada de um moletom que foi inspirado na música ‘Bzrp Music Sessions #53’

Reprodução/Instagram/ shakira Shakira lançou o hit 'Bzrp Music Sessions #53' após separação de Piqué



A cantora Shakira anunciou nesta sexta-feira, 17, o lançamento de um moletom com uma estampa inspirada na música Bzrp Music Sessions #53, que ela lançou com o DJ argentino Bizarrap. “Mulheres não choram mais, mulheres faturam”, provocou a artista colombiana nas redes sociais ao divulgar o produto. Ela acrescentou que o moletom é uma edição limitada e que a estampa foi desenhada por sua sobrinha, Isabel Mebarak. A blusa está sendo comercializada por US$ 60,00 (aproximadamente R$ 311,00) e a música que inspirou a estampa da peça virou hit, pois Shakira colocou na letra várias indiretas ao ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. O casal viveu um relacionamento de 12 anos, que terminou cercado de polêmicas e rumores de supostas traições do atleta. Atualmente, Piqué namora a estudante de relações públicas Clara Chia. Na letra de Bzrp Music Sessions #53, Shakira diz em um trecho: “Desejo que você fique bem com minha suposta substituta”. Já em outra parte da música, ela acrescenta: “Você se mostra tanto como um campeão e quando mais precisei de você, você mostrou sua pior versão”.