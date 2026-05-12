Fabiana Justus comemora fim do tratamento contra câncer e faz fotos com seu médico

Fabiana Justus revelou que realizou transplante de medula pelo SUS: ‘Dinheiro não compra’

Reprodução/Instagram/@fabianajustus

Diagnosticada com leucemia mielóide aguda em janeiro de 2024, Fabiana Justus foi ao Instagram celebrar o fim de seu tratamento. Em postagem emocionada feita após sua última consulta, a criadora de conteúdo compartilhou uma série de fotos ao lado do médico Nelson Hamer, que a acompanhou nos últimos dois anos.

Fabiana Justus revelou que realizou transplante de medula pelo SUS: ‘Dinheiro não compra’.

“Algumas das selfies tradicionais com meu médico (e anjo) Dr. [Nelson Hamer]”, escreveu Fabiana na legenda. “Hoje tive consulta e meu tratamento realmente acabou! Agora é acompanhamento de 3 em 3 meses!”

“Dr. Nelson, muito obrigada por tudo! Sei que ainda temos muitas consultas pela frente mas não podia deixar de vir aqui publicamente agradecer a você e a toda a sua equipe maravilhosa por tudo!”, finalizou ela na postagem.

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Filha de Roberto Justus, Fabiana passou por um transplante de medula ainda em 2024, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, ela conheceu seu doador, um homem norte-americano, por vídeo e o agradeceu pela doação.

Como disse Fabiana na postagem, agora ela seguirá tendo acompanhamento médico trimestral para garantir que a doença está em remissão.