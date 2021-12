Maisa Silva testa positivo para a Covid-19: ‘Com sintomas leves’

Após pai da apresentadora ser diagnosticado com a doença, ela e a mãe também foram infectadas pelo vírus

A atriz e apresentadora Maisa Silva testou positivo para a Covid-19. Ela falou sobre o assunto ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram na última segunda-feira, 27. Questionada sobre como estava seu pai, Celso Andrade, que foi o primeiro da família a ser diagnosticado com a doença, ela respondeu: “Meu pai está ótimo! Eu e minha mãe [Gislaine Silva Andrade] também testamos positivo, o que poderia acontecer, por isso que a gente estava em casa fazendo [vários] testes”. A contratada da Netflix falou que os primeiros testes deram negativo, mas domingo, 26, ela e a mãe também foram diagnosticadas com a doença. “Todos [estamos] com sintomas leves e bem cuidados”, afirmou.

Por conta disso, os planos da família para o réveillon precisaram ser alterados. Maisa passaria a virada do ano em Japaratinga, Alagoas, mas agora ficará em casa cumprindo o período de quarentena. A apresentadora disse que tem planos para esse período de isolamento. “Vou colocar séries e filmes em dia, atualizar minha rede social do lado e organizar coisas que eu quero doar de acessórios e produtos de pele”, contou. A atriz tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 dia 14 de agosto em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A segunda dose foi aplicada no início de setembro em Paris, na França. Maisa estava na Cidade Luz gravando cenas de “De Volta aos 15”, filme da Netflix que protagoniza com Camila Queiroz.