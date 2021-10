Lary Bottino aparece no meio de festa como nova peoa de ‘A Fazenda 13’; assista

Influenciadora substitui a rapper Medrado, que desistiu na primeira semana

Reprodução/ Record Lary Bottino é substituta de Fernanda Medrado, que desistiu



Lary Bottino é a nova peoa de ‘A Fazenda 13’. A influenciadora entrou na casa de Itapecerica da Serra na noite desta sexta-feira, 1º, durante a prova do fundo do mar e surpreendeu os peões. Todos estavam na área externa da casa, curtindo a festa, e Lary saiu de dentro da sede e tocou o sino. Demorou um tempo para todo mundo entender que tinham uma nova participante. Lary entra como substituta de Fernanda Medrado, que desistiu na primeira semana. Além da rapper, o cantor Nego do Borel foi expulso, mas não foi comunicado se entrará outra pessoa no jogo. Segundo Adriane Galisteu, Lary Bottino não tem informações externas.

Pode chegar, @eularybottino! Seja bem-vinda ao feno mais querido desse Brasil 🤠. A peoa chegou durante a #FestaAFazenda e vai render bastante papo entre os peões, hein? Acompanhe tudo que rola em #AFazenda pelo @SigaPlayPlus! Acesse https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/4cSa04UxU0 — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2021