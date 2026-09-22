Família lamenta morte de empresário Bruno Avelar: ‘Deixou sua marca’
O empresário Bruno Avelar estava entre as vítimas de um acidente aéreo que vitimou o cantor sertanejo Rick Sollo. O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21) e foi encontrado pelos bombeiros nesta terça-feira (22).
A família do empresário publicou uma nota confirmando a morte.
Neste momento de imensa dor, familiares, amigos, equipe e todos que conviveram com Bruno se unem em respeito à sua memória e à trajetória que construiu ao longo de sua vida.Nota da família
Segundo o texto, Bruno dedicou sua carreira ao empreendedorismo e construção de conexões entre pessoas e negócios. Bruno era empresário, investidor, palestrante e fundador do Poder do Network.
Mais do que sua atuação profissional, Bruno deixa sua marca nas pessoas que fizeram parte de sua caminhada, nos projetos que idealizou e nas relações que construiu.Nota da família
Em seu site oficial, Avelar se apresentava como especialista em networking estratégico e afirma ter construído e liderado negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.
Veja a nota completa
É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do empresário Bruno Avelar, após as buscas realizadas em razão do desaparecimento da aeronave em que ele estava.
Neste momento de imensa dor, familiares, amigos, equipe e todos que conviveram com Bruno se unem em respeito à sua memória e à trajetória que construiu ao longo de sua vida.
Empresário, investidor, palestrante e fundador do Poder do Network, Bruno Avelar dedicou sua carreira ao empreendedorismo e à construção de conexões entre pessoas e negócios. Atuava como conselheiro de dezenas de empresas e executivos e tornou-se conhecido por incentivar empresários a ampliarem suas redes de relacionamento e oportunidades.
Mais do que sua atuação profissional, Bruno deixa sua marca nas pessoas que fizeram parte de sua caminhada, nos projetos que idealizou e nas relações que construiu.
A família agradece todas as manifestações de carinho, as mensagens e as orações recebidas desde o início das buscas e pede respeito e privacidade neste momento de luto.
Informações sobre despedida e cerimônias serão divulgadas posteriormente, quando definidas pela família.
O que aconteceu?
O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, teve a morte confirmada nesta terça-feira (21). O artista de 59 anos estava entre os ocupantes de um helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Ele deixa a esposa, Geralda Helena, e seis filhos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou que achou a aeronave após dois dias de buscas. A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. Entre as vítimas também estão o videomaker Paulo Santos, o piloto, capitão Antônio, e o copiloto Leopoldo.
Segundo os bombeiros, foram encontradas cinco pessoas sem vida. As buscas começaram na tarde de ontem, 21 de setembro, e seguiram até aproximadamente o meio-dia desta terça.
A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros e mais de 10 viaturas, além de cães e drones com capacidade de identificação térmica.
A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas foram concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.
Quem é Rick Sollo
Geraldo Antônio de Carvalho nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no interior de Tocantins. É filho de Vitor Antônio e Aldenora Cirilo de Carvalho.
Por influência do pai, adquiriu gosto pela música ainda na infância. Com 10 anos, formou a dupla Sereno & Serenata com a irmã Dalva.
Posteriormente, buscou novas
parcerias. Ao lado de Ray, adotou o nome artístico pelo qual ficou conhecido: Rick. A dupla durou até 1986, quando o artista se vinculou a Renner Reis para formar a Rick & Renner.
Eles estouraram em 1998, depois do sucesso com a música “Ela é demais”.
Rick decidiu seguir carreira solo em 2011. À época, assinou com a Talismã Music, que pertence ao cantor Leonardo. Um ano depois a dupla retornou. Separaram-se novamente em 2015. A parceria foi retomada em 2018.
Além de cantor, Rick é compositor e produtor musical. Escreveu músicas e colaborou com grandes artistas sertanejos, como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Gino & Geno e Zezé Di Camargo & Luciano.
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