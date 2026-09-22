Ministério da Cultura lamenta morte de Rick: ‘Referência’

A nota também afirma que a importância de Rick para a música sertaneja ultrapassa sua atuação como intérprete,

O Ministério da Cultura (MinC) lamentou nesta terça-feira (22) a morte do cantor, compositor e produtor Rick, da dupla Rick & Renner, aos 59 anos. Ele estava em um helicóptero que desapareceu na última segunda-feira e foi encontrado nesta terça pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Referência do sertanejo romântico, o artista construiu uma trajetória de quatro décadas dedicada à música brasileira, contribuindo para fortalecer e ampliar a presença de um gênero profundamente ligado à identidade cultural, às tradições e à memória afetiva de milhões de brasileiros. MinC

O MinC manifestou sua “solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão, fãs e admiradores de Rick e, de maneira especial, à comunidade sertaneja brasileira, que se despede de um artista que ajudou a escrever parte importante da história do gênero no país.”

A nota também afirma que a importância de Rick para a música sertaneja ultrapassa sua atuação como intérprete, por ter tido suas obras gravadas por diversos artistas. O texto também destaca a atuação de Rick como produtor musical e trabalhos solo para além da dupla com Renner.

Entenda

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou que achou o helicóptero do cantor após dois dias de buscas. A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. O empresário Bruno Avelar também estava entre os ocupantes. Entre as vítimas também estão o videomaker Paulo Santos, o piloto, capitão Antônio, e o copiloto Leopoldo.

Segundo os bombeiros, foram encontradas cinco pessoas sem vida. As buscas começaram na tarde de ontem, 21 de setembro, e seguiram até aproximadamente o meio-dia desta terça.

A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros e mais de 10 viaturas, além de cães e drones com capacidade de identificação térmica.

A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas foram concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Quem é Rick Sollo

Geraldo Antônio de Carvalho nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no interior de Tocantins. É filho de Vitor Antônio e Aldenora Cirilo de Carvalho.

Por influência do pai, adquiriu gosto pela música ainda na infância. Com 10 anos, formou a dupla Sereno & Serenata com a irmã Dalva.

Posteriormente, buscou novas parcerias. Ao lado de Ray, adotou o nome artístico pelo qual ficou conhecido: Rick. A dupla durou até 1986, quando o artista se vinculou a Renner Reis para formar a Rick & Renner.

Eles estouraram em 1998, depois do sucesso com a música “Ela é demais”.

Rick decidiu seguir carreira solo em 2011. À época, assinou com a Talismã Music, que pertence ao cantor Leonardo. Um ano depois a dupla retornou. Separaram-se novamente em 2015. A parceria foi retomada em 2018.

Além de cantor, Rick é compositor e produtor musical. Escreveu músicas e colaborou com grandes artistas sertanejos, como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Gino & Geno e Zezé Di Camargo & Luciano.

Quem é Bruno Avelar

O empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que realiza buscas pela aeronave na região da Serra catarinense. O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, também estava no helicóptero.

Avelar é empreendedor, escritor e palestrante e concentra sua atuação profissional na área de networking. Em seu site oficial, ele se apresenta como especialista em networking estratégico e afirma ter construído e liderado negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.