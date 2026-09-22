Rick era amigo e parceiro de composição de João Paulo, morto em acidente em 1997

Cantores eram próximos fora dos palcos e também trabalharam juntos como compositores; Daniel já afirmou que Rick era ‘muito amigo’ do antigo parceiro

Antes de se consolidar ao lado de Renner, Rick Sollo construiu uma relação de amizade e parceria musical com João Paulo, da dupla com Daniel. Os dois eram próximos fora dos palcos e também trabalharam juntos como compositores durante os anos 1990.

João Paulo morreu em um acidente de carro em 1997.

A proximidade foi relembrada pelo próprio Daniel em entrevista concedida em 2015. Ao falar sobre a época em que as duas duplas começavam a ganhar espaço no cenário nacional, o cantor afirmou: “Rick era muito amigo do João Paulo”. Segundo Daniel, João Paulo e Daniel e Rick e Renner começaram a alcançar sucesso em períodos próximos.

Rick e João Paulo compuseram juntos

A ligação entre os dois também passou pela música. Rick e João Paulo são os compositores de “Não Precisa Perdão”, lançada por João Paulo e Daniel no álbum Volume 7, de 1996. Os créditos da obra registram os nomes de Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, e José Henrique dos Reis, o João Paulo.

Quase duas décadas depois da morte de João Paulo, Rick voltou a cantar a música ao lado de Daniel. Durante a gravação do projeto In Concert em Brotas, Rick assumiu a segunda voz da canção. Daniel relatou na época que a participação do amigo o emocionou.

Rick também escreveu sucesso de João Paulo e Daniel

Rick teve ainda participação importante na trajetória profissional da dupla. Ele é o compositor de “Só Dá Você na Minha Vida”, gravada por João Paulo e Daniel e transformada em um dos sucessos daquele período. Os registros da obra creditam Rick como autor da canção.

A relação voltou a ser lembrada publicamente em 2025, quando Rick e Renner participaram do programa Viver Sertanejo, apresentado por Daniel. No encontro, os artistas recordaram João Paulo, a amizade construída no início da carreira e músicas que ligaram a história das duas duplas.

A participação reforçou uma conexão que atravessou décadas: Rick foi amigo de João Paulo, parceiro de composição e continuou próximo de Daniel depois da morte do sertanejo em 1997. Em 2015, ao cantar “Não Precisa Perdão” com Rick, Daniel transformou novamente em música uma parceria iniciada ainda quando João Paulo estava vivo.