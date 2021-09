Familiares e amigos se reúnem em missa de 7º dia do ator Sérgio Mamberti

Ator faleceu no último dia 3 de setembro, aos 82 anos de idade, em decorrência de falência múltipla dos órgãos

Dionísio ( Sérgio Mamberti ) Sérgio Mamberti estava com 82 anos de idade



Neste sábado, 11, amigos e familiares do ator Sérgio Mamberti se reuniram na Igreja de Santa Cecília, na região central da capital de São Paulo, para celebrar a missa de sétimo dia do artista, morto no dia 3 de setembro após sofrer falência múltipla dos órgãos. Aos 82 anos, Sérgio estava internado em São Paulo devido uma infecção pulmonar, e o quadro só se agravou. Estiveram presentes seus filhos, Duda, Carlos e Fabrício, além de amigos famosos como o médico Dráuzio Varella e sua mulher, a atriz Regina Braga, e companheiros de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, como Pascoal da Conceição (Dr. Abobrinha).