Record divulga novos participantes de ‘A Fazenda 13’

A ex-participante do ‘Big Brother’ da Itália, Dayane Mello, e a assistente de palco do Ratinho, Valentina Francavilla, estarão na nova edição do reality que estreia no dia 14 de setembro

Reprodução/Instagram/dayanemelloreal/SBT Dayane Mello e Valentina Francavilla estarão em 'A Fazenda 13'



Após divulgar sete participantes que estarão em “A Fazenda 13” durante uma coletiva de imprensa que aconteceu ao vivo na quinta-feira, 9, no “Hoje em Dia”, a Record decidiu anunciar no “Balanço Geral” desta sexta-feira, 10, dois novos participantes do reality show que terá apresentação de Adriane Galisteu. A modelo Dayane Mello, que participou da versão italiana do “Big Brother”, vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão, assim como o ator Victor Pecoraro, o ator Mussunzinho, a modelo Liziane Gutierrez, o cantor Nego do Borel, a cantora Tati Quebra Barraco, o ex-BBB Arcrebiano e dançarina Mileide Mihaile. Em julho, Dayane conversou com a Jovem Pan e demonstrou interesse em participar de um reality show no Brasil. Outra participante revelada foi a italiana Valentina Francavilla, que ficou conhecida como assistente de palco do “Programa do Ratinho”. A 13ª edição do reality show da Record estreia no próximo dia 14 de setembro e contará com 21 participantes. Rodrigo Carelli, diretor da atração, já afirmou que o elenco dessa edição está mais polêmico do que o do ano passado. A campeã de “A Fazenda 12” foi a cantora Jojo Todynho, que disputou a final com Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays.