Famosos lamentam a morte da atriz Nicette Bruno

No fim da manhã desde domingo, 20, a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, confirmou a morte da atriz Nicette Bruno, que tinha 87 anos e estava internada na UTI depois de ter testado positivo para a Covid-19. Horas após a confirmação da morte da fatalidade, diversos famosos do entretenimento e de outras áreas foram às redes sociais para lamentar a fatalidade. Dentre eles, está o ator Ary Fontoura, grande amigo de Nicette. Em post no Instagram, ele disse estar “extremamente triste” com a notícia e desejou força aos familiares da atriz. Além dele, nomes como Otaviano Costa, Lúcio Mauro Filho, Fernanda Paes Leme e até a ex-presidente Dilma Rousseff prestaram homenagem à Nicette.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Fontoura (@aryfontoura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OTAVIANO (@otaviano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Arrasada com a partida da dona Nicete. Devastador. A ela, sou grata por tantos papos bons, pela inspiração em ser uma pessoa harmônica que só trazia amor e suavidade. Vai com Deus, dona Nicete. Meus sentimentos a família. — SUZANA PIRES (@SUZIPIRES) December 20, 2020

A Covid19 leva uma brasileira que fez parte de nossas vidas: Nicette Bruno, grande atriz, uma vida inteira dedicada às artes cênicas, no teatro, no cinema e na televisão. Meus sentimentos à sua família, aos amigos e aos que tiverem o privilégio de conviver com ela. — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 20, 2020