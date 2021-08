Glória Menezes e Tarsício Meira estão internados com Covid-19 em São Paulo

Informação foi confirmada pela assessoria do hospital Albert Einstein; casal já tomou a vacina contra a doença

Reprodução/Instagram Tarcísio Meira e Gloria Menezes estão internados com Covid-19



Glória Menezes, de 86 anos, e seu marido, Tarsício Meira, de 85, estão internados com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital. Ambos receberam a segunda dose da vacina em março deste ano. Glória Menezes e Tarcísio Meira são casados desde 1962 e já protagonizaram diversos espetáculos, novelas e minisséries juntos. A atriz estreou na televisão em “Sangue e Areia”, em 1967, na Rede Globo. Tarcísio fez sua estreia no programa de teleteatro Grande Teatro Tupi e, em 1961, contracenou com Glória pela primeira vez. Em 1967, iniciou os trabalhos na TV Globo em “Sangue e Areia”. O casal é pai de Tarcísio Filho, de 56 anos, que também é ator.