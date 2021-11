SBT confirma demissão de Ana Paula Renault e nega confusão nos bastidores

Emissora de Silvio Santos afirma que a apresentadora do ‘Fofocalizando’ decidiu ‘seguir para outros rumos profissionais’

Reprodução/SBT/05.11.2021 Ana Paula Renault deixou o SBT após um ano e meio



A ex-BBB Ana Paula Renault não está mais no SBT. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora nesta sexta-feira, 5, após rumores de que a apresentadora do “Fofocalizando” foi demitida por criar “uma série de confusões nos bastidores” do canal. O SBT desmentiu a informação e afirmou que a não renovação do contrato aconteceu de comum acordo: “A jornalista se despede da emissora após um ano e meio de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceria de muito respeito e sucesso entre as partes. O canal reitera que a relação da apresentadora com o departamento comercial, com as equipes de maquiagem, de figurino, e com os colegas de palco, sempre foi excelente”. O SBT definiu Ana Paula como uma “profissional multi talentosa” e explicou que “ela decidiu seguir para outros rumos profissionais, mas deixa as portas abertas para retornar ao canal no futuro”. A emissora também enfatizou que “a diretoria, os integrantes do programa ‘Fofocalizando’ e todos os colegas do SBT, agradecem a contribuição e a dedicação da apresentadora durante todo o tempo em que ela esteve na emissora e desejam muito sucesso e sorte em seus novos projetos”. Ana Paula postou stories no Instagram chorando nos bastidores ao se despedir da equipe do programa vespertino. Uma das funcionárias do SBT disse: “Tudo o que estão falando é mentira. Ela não é essa pessoa que estão falando, ela é um amor de pessoa”.