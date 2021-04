Famosos lamentam morte de Agnaldo Timóteo: ‘Uma das maiores vozes do país’

Wesley Safadão, Mumuzinho, Sidney Magal e Patricia Pillar são alguns dos artistas que se manifestaram

Reprodução/Twitter/Botafogo/03.04.2021 Agnaldo Timóteo morreu vítima da Covid-19 no Rio de Janeiro



A morte do cantor Agnaldo Timóteo neste sábado, 3, foi lamentada por diversas celebridades nas redes sociais. O artista, que estava internado em estado grave desde o dia 17 de março, foi mais uma vítima da Covid-19. O cantor Sidney Magal postou uma foto do cantor no Instagram e escreveu: “Assim vamos lembrar de você! Com um belo sorriso no rosto. Perdemos uma das maiores vozes do nosso país, que a sua majestade esteja completa ao lado do nosso pai. Vai com Deus, Timóteo”. O apresentador Ronnie Von postou vídeos de Agnaldo cantando e disse: “Quero me lembrar de você cantando músicas lindas e emocionando todos ao seu redor! O céu com certeza está em festa! Vá em paz, meu amigo”.

A atriz Patricia Pillar se manifestou no Twitter: “Que tristeza… Meu carinho aos familiares, amigos e fãs”. O cantor Wesley Safadão comentou: “Descanse em paz, Agnaldo Timóteo. Meus sentimentos aos familiares e fãs”. O apresentador Celso Portiolli postou: “Que triste, o nosso amigo se despediu. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz”. O cantor Mumuzinho também fez sua homenagem: “Uma voz potente e uma trajetória que ficará para sempre na história da música brasileira. Meus sentimentos a família do Agnaldo Timóteo. Descanse em paz”. O apresentador Serginho Groisman lamentou: “Agnaldo Timóteo não conseguiu vencer a batalha contra Covid. Uma voz privilegiada. Que fique em paz”.

O time de coração do artista também prestou uma homenagem: “Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor brasileiro, botafoguense apaixonado. O Clube deseja conforto aos amigos e familiares neste momento difícil”. O deputado federal Fábio Faria, casado com a apresentadora Patricia Abravanel, também se solidarizou: “Meus sentimentos à família do cantor e ex-deputado federal Agnaldo Timóteo, que nos deixou neste sábado aos 84 anos. Grande perda para o país, deixa um legado inestimável aos seus fãs”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sidney Magal (@sidneymagaloficial)

Uma voz potente e uma trajetória que ficará pra sempre na história da música brasileira. Meus sentimentos a família do Agnaldo Timóteo. Descanse em paz 🙏🏿 — Mumuzinho (@MumuzinhoC) April 3, 2021

Agnaldo Timóteo não conseguiu vencer a batalha contra Covid. Uma voz privilegiada. Que fique em paz. pic.twitter.com/6ZngUtLmMe — Serginho Groisman (@oserginho) April 3, 2021

Descanse em paz Agnaldo Timóteo, meus sentimentos aos familiares e fãs! 🖤 — Wesley Safadão (@WesleySafadao) April 3, 2021

Meus sentimentos à família do cantor e ex-deputado federal Agnaldo Timóteo, que nos deixou neste sábado aos 84 anos. Grande perda para o país, deixa um legado inestimável aos seus fãs! 🌹 — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) April 3, 2021