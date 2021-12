Solange Almeida e Xand Avião se reconciliam no palco após briga judicial

Cantores, que integraram o grupo Aviões do Forró, estavam há anos sem se falar e emocionaram fãs ao se apresentarem juntos na ‘Farofa da Gkay’

Reprodução/Twitter/SolangeAlmeida/07.12.2021 Solange Almeida e Xand Avião cantaram juntos na Farofa da Gkay



A paz reinou entre os cantores Solange Almeida e Xand Avião. Os cantores, que estavam há cerca de dois anos sem se falar, tiveram um reencontro no palco na madrugada desta terça-feira, 7, do evento “Farofa da Gkay”, que está acontecendo em Fortaleza, no Ceará. Os ex-integrantes do Aviões do Forró se abraçaram e chegaram a cantar algumas músicas juntos, como os sucessos Que Tontos, Que Loucos e Tô Sozinho. A influenciadora digital Gkay foi quem promoveu esse reencontro e não escondeu a emoção ao ver os artistas se apresentando juntos novamente. Em uma parte da apresentação, Solange falou da parceria que teve com Xand na música: “A gente ficou junto quase 15 anos, foi o meu casamento mais duradouro. Como qualquer casal, a gente briga, nem tudo são flores. Tem percalços no caminho, nem sempre a gente concorda e alguns casais se separam”.

Solange também comentou sobre essa reconciliação nas redes sociais. Ao postar uma foto em que está abraçando Xand, a cantora escreveu: “Uma imagem significa muito!! As palavras podem ser clichês, mas verdadeiras… entre duas pessoas pode existir vírgula, mas nunca um ponto final”. A bandeira branca levantada por esses dois grandes nomes do forró foi muito celebrada pelos fãs. “Agora o Brasil entra no rumo! Solange e Xand juntos, esse momento é nosso”, escreveu o cantor Mumuzinho no Twitter. “Me arrepiei demais com esse reencontro de Xand com Solange, quem gosta de forró sabe o que eu estou falando”, comentou um seguidor. “Só quem foi aviãozeiro sabe a emoção que é ver a Solange e o Xand se reconciliando”, acrescentou mais um.

O Aviões do Forró foi um dos grupos de maior sucesso do gênero e a saída de Solange, em 2017, pegou os fãs de surpresa. Ela estava na banda há 14 anos e, desde então, segue carreira solo, assim como Xand. A relação entre os parceiros de música ficou bem estremecida em 2019, pois a cantora entrou com uma ação judicial contra seu antigo grupo pedindo uma indenização de R$ 5 milhões, alegando que tem possui direitos do Aviões do Forró. Em meio a disputa judicial, os cantores cortaram relações, mas, aparentemente, deram um passo importante para resolverem suas desavenças. Nas redes sociais, muitos fãs já estão pedindo o retorno do grupo, que ano que vem completaria 20 anos de carreira.

Uma imagem significa muito!! As palavras podem ser clichês mas verdadeiras… entre duas pessoas pode existir virgula mas nunca um ponto final! pic.twitter.com/JCXD3j1TMC — Solange Almeida (@SolangeAlmeida) December 7, 2021

só quem foi aviãozeiro sabe a emoção que é ver a solange e o xand se reconciliando pic.twitter.com/Q1OLVL786O — madu (@madulmj) December 7, 2021

O XAND E A SOLANGE MDS EU TÔ CHORANDO VENDO ISSO 🤧🤧🤧🤧😍😍😍 pic.twitter.com/8rDTh3Zqei — carol baiaa (@carolbaiaa) December 7, 2021

XAND AVIÃO E SOLANGE ALMEIDA CANTANDO JUNTOS ESSE É O TWEET #farofadagkay pic.twitter.com/NKEWZ6PC1j — #SpiderManNoWayHome (@knowlesfire) December 7, 2021

só quem é fã do aviões do forró vai entender o peso dessa foto, eu tô em lágrimas XAND E SOLANGE NO MESMO PALCO CANTANDO, GKAY TE AMO pic.twitter.com/nj4XTkMPbs — subcelebridade palmarense ✨ (@oxunior) December 7, 2021