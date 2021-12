João Guilherme leva fora ao tentar beijar MC Mirella; assista

Por outro lado, o filho de Leonardo levou uma cantada a influenciadora responsável pela ‘Farofa da Gkay’

Reprodução/Twitter/crisayonara/07.12.2021 MC Mirella desviou do beijo de João Guilherme na 'Farofa da Gkay'



O cantor João Guilherme movimentou o segundo dia da “Farofa da Gkay”, que aconteceu na última segunda-feira, 6, em Fortaleza, no Ceará. No primeiro dia do evento, o filho de Leonardo foi filmado beijando a cantora Belle Kaffer. Já na noite de ontem, o ex-namorado de Larissa Manoela tentou beijar MC Mirella, mas acabou levando um fora da cantora. O vídeo em que a ex-Fazenda se esquiva do beijo de João Guilherme viralizou e está nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 7. Mirella, que se casou com o cantor Dynho Alves em fevereiro deste ano, anunciou recentemente que entrou com o pedido de divórcio, isso porque o funkeiro, que está confinado em “A Fazenda 13”, está bem próximo de Sthe Matos no reality da Record.

Mirella já deixou a casa em que morava com o funkeiro, mas Dynho ainda não sabe de nada e só receberá a notícia do divórcio quando deixar o jogo. João Guilherme está solteiro desde que terminou com a influenciadora digital Jade Picon, em agosto deste ano. Além da tentativa do cantor de beijar Mirella, também repercutiu um vídeo em que Gkay, que está promovendo o evento, joga uma cantada no cantor e o deixa sem graça. “Eu vou estar do lado direito do palco, viu João Guilherme. Se você também estiver cansado, 3113 é o quarto, mas se bater aquela canseira no meio da noite, canseira louca”, brincou a influenciadora. Outro momento marcante da noite foi a reconciliação de Solange Almeida e Xand Avião, que chegaram a cantar juntos no evento.

o joão guilherme foi sedento para beijar a mirella 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/DaxtaC7c10 — cris dias (@crisayonara) December 7, 2021