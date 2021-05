MC Kevin: O que ainda não se sabe sobre a morte do cantor

Funkeiro caiu da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último domingo, 16, mas detalhes do episódio ainda são desconhecidos

Reprodução/Instagram/mckevin Cantor chegou a ser socorrido, mas não resistiu á queda



Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, morreu na noite do último domingo, 16, aos 23 anos, após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Diversos famosos lamentaram o episódio e prestaram homenagens ao colega em redes sociais. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio e pela esposa de Kevin, Deolane Bezerra. Apesar da causa do óbito ter sido a queda, as condições em que o acidente aconteceram ainda são desconhecidas, uma vez que as diligências da polícia no hotel foram realizadas recentemente. A corporação segue investigando o caso.

Como Kevin caiu da varanda?

A primeira pergunta sem resposta até o momento é como Kevin caiu da varanda até a piscina do hotel. Os amigos do cantor disseram que ele estaria em um quarto com outras mulheres em uma brincadeira organizada por colegas e que, ao ver alguém batendo na porta, achou que era sua esposa e tentou pular de uma varanda para outra, não conseguindo e caindo do 5º andar. Por outro lado, a investigação da Polícia do Rio averigua se Kevin tentou pular na piscina que fica em frente ao quarto em que ele estava hospedado.

O cantor estava bêbado?

Outro ponto levantado após a morte de Kevin foi se ele estaria bêbado no momento em que caiu do prédio. Segundo a Polícia Civil do Rio, o corpo do cantor, que “está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, foi necropsiado”. Com o resultado do procedimento, será possível determinar se o MC ingeriu álcool antes do acidente ou se estava sóbrio quando caiu da varanda. Os depoimentos de amigos, produtores e da viúva Deolane também poderão dizer se o funkeiro estava bêbado.

Quem estava com ele no quarto?

Até o momento, não se sabe ao certo quem estava no quarto com Kevin. Uma das versões diz que o MC caiu após tentar pular de uma varanda para outra para fugir da esposa, ou seja, que estaria com outras mulheres e amigos dentro do quarto. Já a outra hipótese afirma que ele estava em seu quarto, no 11º andar, com sua esposa, e desceu para o quarto de amigos para uma confraternização e decidiu tentar pular na piscina. Em nota, a Polícia apenas informou que agentes estão no hotel realizando “diligências na piscina e no quarto com o objetivo de esclarecer os fatos relacionados à morte do cantor”.