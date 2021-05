Polícia investiga em hotel se MC Kevin tentou pular do 5º andar para a piscina

Equipes da 16 ª DP, da Barra da Tijuca, ficaram responsáveis pela perícia no local e depoimentos estão sendo colhidos na delegacia

Reprodução/Instagram/mckevin/17.05.2021 Polícia está investigando como MC Kevin caiu do 5º andar de um prédio no Rio



A morte do cantor MC Kevin está sendo investiga e a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou em nota à Jovem Pan que as equipes da 16 ª DP, da Barra da Tijuca, estão no hotel em que o funkeiro estava hospedado para realizar “diligências na piscina e no quarto com o objetivo de esclarecer os fatos relacionados à morte do cantor”. Também foi informado que o corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Além das investigações no local da morte, depoimentos estão sendo colhidos nesta segunda-feira, 17, sendo que produtores, funcionários, amigos e a viúva do funkeiro, Deolane Bezerra, já estiveram na delegacia. Até o momento há duas teorias sobre a morte do cantor. Uma delas é que Kevin estava com a esposa no 11º andar, mas desceu até o 5º andar para participar de uma confraternização com os amigos e, por algum motivo, ele tentou pular da varanda na piscina. A outra versão é de que MC Kevin estava no 5º andar com os amigos e algumas mulheres e percebeu que sua esposa estava se aproximado do apartamento. No desespero, o cantor teria tentado pular da varanda onde estava para a do apartamento ao lado, mas perdeu o equilíbrio e acabou caindo. Após a queda, ele chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu. O laudo do IML ainda não foi divulgado, mas ele deve informar se MC Kevin bateu a cabeça na borda da piscina ao cair.