MC Kevinho pede respeito após ser confundido com MC Kevin: ‘Parem de fazer piadas’

Um vídeo dizendo que cantor morreu vítima da Covid-19 começou a circular nas redes sociais após a morte do amigo, que caiu do 5º andar de um prédio no Rio

Reprodução/Instagram/kevinho/17.05.2021 MC Kevinho se pronunciou nas redes sociais após ser confundido com o MC Kevin



O cantor MC Kevinho foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 17, após ser confundido com o MC Kevin, que morreu após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No TikTok, vídeos com a foto de Kevinho estão circulando com a falsa informação de que ele morreu vítima da Covid-19. O funkeiro não gostou da confusão: “Não é possível que eu vou ter que explicar que eu sou o ‘Kevinho’ e quem faleceu foi meu amigo MC Kevin, gente a internet está aí para isso, se informem antes de sair postando qualquer coisa por hype. Tem gente ainda brincando com isso só porque tem Kevinho (eu), MC Kevin O Chris e MC Kevin (ele). Gente, pelo amor de Deus vamos respeitar esse momento muito delicado e parem de fazer piadas”. Kevinho era um amigo próximo de Kevin e, desde ontem, vem postando várias homenagens ao artista.

“Que tristeza meu Deus, meu irmão se foi. O funk está de luto. Eu conhecia o Kevin há sete anos e ele sempre foi desse jeitinho, doidinho, amoroso, brincalhão, um moleque puro e do bem! Te amo eternamente e obrigado por todos os momentos que passamos juntos. A gente sempre brincava eu chamava ele de ‘Evin’ por ser MC Kevin e ele me chamava de “Inho” por ser Kevinho”, explicou o artista nas redes sociais. O cantor continuou dizendo que é o “fim dos tempos” e contou que a última conversa que teve com o amigo foi na terça-feira, 11. “Não dá para acreditar que você se foi tão jovem, tão talentoso. Nossa bandeira do funk continua e nossa luta sempre vai ser pelos nossos! E por mais que você sempre falasse ‘esquece’, você jamais vai ser esquecido, seu legado estará sempre aqui conosco. Descanse em paz, irmão, e que Deus conforte o coração de todos os seus familiares e de todos nós que vamos sempre lembrar de você no coração e na memória”, finalizou Kevinho.

Não é possível que eu vou ter que explicar que eu sou o “KevinhO” e quem faleceu foi meu amigo Mc Kevin, gente a internet tá aí pra isso, se informem antes de sair postando qualquer coisa por hype — Kevinho (@kevinho) May 17, 2021

E tem gente ainda brincando com isso só pq tem

Kevinho (Eu)

Mc Kevin O Chris

Mc Kevin (ele)

Gente pelo amor de Deus vamos respeitar esse momento mto delicado e parem de fazer piadas. — Kevinho (@kevinho) May 17, 2021

o povo do tiktok matando o mc kevinho de covid misericórdia gente eu tô rindo numa situação que não deveria pic.twitter.com/mhXtzHFGSr — daniel (@daneldix) May 17, 2021

as crianças do tiktok tão achando q o MC KEVINHO morreu de COVID, país controlem o tempo de telefone das crianças por favor!!! 😩😩😩 — guzocca (@guzocca) May 17, 2021

as crianças do tiktok botando q o kevinho q morreuKKKKKKK e de covid aindaKKKKKKK pic.twitter.com/SsTP6GUDHj — bia🪐 (@biavstheworld) May 17, 2021