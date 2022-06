Fátima Bernardes fala sobre namoro com Túlio Gadêlha: ‘Tem que ter maturidade’

Apresentadora contou como consegue manter um relacionamento à distância; deputado federal também fez um desabafo dizendo que queria ficar mais tempo com a apresentadora

Reprodução/Instagram/tulio.gadelha Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão juntos desde 2017



Reservada quando o assunto é sua vida pessoal, a apresentadora Fátima Bernardes falou brevemente em suas redes sociais sobre como é manter um namoro à distância. A jornalista vive um relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha desde 2017. Ao postar um vídeo ao lado do namorado fazendo careta, ela comentou: “Para namorar à distância tem que ter muita maturidade. Como vocês podem ver, a gente tem muita mesmo (risos). Cada minuto importa”. Túlio também usou as redes sociais para falar da dificuldade de ficar longe da amada. “Para a gente o bem mais precioso é o tempo. Tempo que a gente conta nos dedos, o quanto falta para se ver. Tempo que calculamos quando abrimos o calendário juntos. Tempo que temos para aproveitar quando nos encontramos. O tempo de ficar pertinho, sem fazer nada, tentando não pensar no tempo. Tempo que teremos após o almoço, para conversar amenidades, antes de começar a próxima reunião. E lá se vai o tempo”, escreveu.

O deputado explicou que a carreira de ambos é o que acaba os distanciando. “Nossos trabalhos consomem muito. Consomem nosso bem mais preciso. Não nos consome porque gostamos daquilo que fazemos. Mas, o fato é que, a gente queria ter mais tempo. Mais tempo juntos. Tempo para gente. Tempo suficiente para não pensar no tempo, o tempo todo”, afirmou. Fátima comentou a publicação do namorado: “Amor… volta logo”. A apresentadora atualmente comanda o “Encontro” ao vivo de segunda a sexta nas manhãs da Globo. No entanto, Fátima se prepara para se despedir da atração matinal que, a partir de julho, será comandada por Patricia Poeta e Manoel Soares. Outra novidade é que o “Encontro” vai começar mais cedo, antes do “Mais Você”. Fátima, que ficou à frente do programa por 10 anos, foi anunciada como a nova apresentadora do “The Voice”, algo que deve diminuir o seu ritmo de trabalho.