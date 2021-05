Felipe Neto defende Enzo Celulari após polêmica sobre consumo de carne: ‘Arrogância intelectual’

Youtuber utilizou as redes sociais para criticar agressividade de respostas dadas ao empresário nesta quarta-feira, 26

Reprodução/Instagram/felipeneto Youtuber criticou agressividades de respostas ao empresário



O youtuber e empresário Felipe Neto utilizou as redes sociais para defender Enzo Celulari, filho dos atores Edson Celulari e Claudia Raia, após uma polêmica envolvendo o consumo de carne nesta quarta-feira, 26. “O hate que vocês estão jogando para o Enzo Celulari é de uma arrogância intelectual tão pedante. Sim, o cara é filho de 2 milionários. Óbvio que ele não tem noção da realidade econômica da pobreza no Brasil”, disse Felipe em seu perfil no Twitter. Em seguida, o criador de conteúdo escreveu que “a necessidade de ganhar likes em cima do tweet ‘constrangedor’ do ‘rico’ é muito maior que a vontade de explicar a real sem ser babaca”.

O hate q vcs tão jogando pro Enzo Celulari é de uma arrogância intelectual tão pedante. Sim, o cara é filho de 2 milionários. Óbvio q ele não tem noção da realidade econômica da pobreza no Brasil. Mas o cara fez uma PERGUNTA! E tá do nosso lado contra o Bozo! — Felipe Neto (@felipeneto) May 26, 2021

Mais cedo, Enzo Celulari publicou um tuíte questionando sobre a queda no consumo de carne no Brasil. “Consumo de carne no Brasil cai pra menor nível em 25 anos: é o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?”, disse Celulari em sua publicação que, rapidamente, virou alvo de críticas. “Consumo de carne no brasil cai para menor nível em 25 anos: é por que todo mundo virou vegano ou porque o Brasil voltou pro Mapa da fome, o butijão de gás tá 100 reais e tem um monte de gente que não tá conseguindo se alimentar?”, ironizou uma internauta. Depois da repercussão, Celulari apagou a publicação e não se pronunciou nas redes sociais.