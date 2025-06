Fernanda Lima diz que menopausa mudou sua vida e tirou ‘todo o seu tesão’

Atriz revelou que, devido à sua intensa rotina de trabalho, acabou se tornando uma “workaholic”, o que a levou a abrir mão de algumas atividades prazerosas

Fernanda Lima, aos 48 anos, compartilhou suas reflexões sobre a libido e os efeitos da menopausa em sua vida. A atriz revelou que, devido à sua intensa rotina de trabalho, acabou se tornando uma “workaholic”, o que a levou a abrir mão de algumas atividades prazerosas. “E direcionei toda a minha libido para o meu trabalho e para minha carreira. Quando vi, com muito prazer, com muita satisfação, virei uma workaholic completa”, disse no Saia Justa do dia 25 de junho. Ela mencionou que a menopausa trouxe mudanças significativas em sua vida sexual, resultando em sentimentos de confusão e desmotivação. Essa fase desafiadora a fez repensar suas prioridades e buscar formas de lidar com as novas realidades que surgiram.

Apesar das dificuldades, Fernanda encontrou maneiras de resgatar o prazer e a alegria em sua vida. “A menopausa tirou toda a minha libido. Todo o meu tesão. Inclusive pela vida. Por um momento, fiquei, assim, achando tudo muito chato, muito cansativo. A coisa da névoa mental, sabe? Fiquei muito confusa”, confessou. A atriz destacou a importância de se reorganizar, melhorar a qualidade do sono e iniciar uma rotina de exercícios físicos, que contribuíram para a recuperação de sua energia e bem-estar. ” “Estou, de novo, com tesão pela vida. Me reorganizei, me conheci melhor nesse lugar. Voltei a dormir, o que estava me atrapalhando muito. Comecei a malhar, puxar ferro, o que tá me ajudando também a criar essa energia de volta.”

