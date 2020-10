Fernanda Lima surpreende com cabelo curto em clique ao lado dos filhos

Novo visual da apresentadora angariou elogios dos fãs em publicação para o Dia das Crianças

Reprodução/Instagram/fernandalimaoficial Com Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima é mãe dos gêmeos João e Francisco, além da bebê Maria Manoela



A apresentadora Fernanda Lima mudou o visual e surpreendeu os seguidores na segunda-feira (12). Em post para comemorar o Dia das Crianças, ela apareceu com os cabelos curtos e deitada ao lado dos três filhos, os gêmeos João e Francisco e a caçula Maria Manoela. “Um viva à pureza das crianças! Que eles consigam construir um mundo mais justo e mais amoroso”, escreveu Fernanda. Em julho, a apresentadora perdeu o pai vítima de Covid-19. “Cuidem-se e cuidem de seus pais. Eles devem estar confusos com tanta notícia falsa e não querem ser interrompidos em suas liberdades. Quem puder, fique em casa mais um pouco, e, se não puder, use máscara”, escreveu na época.