Fernanda Torres antecipará traje para o Oscar nas redes sociais

Atriz, que está concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz, prometeu aos fãs uma ‘espiadinha’ em seu perfil oficial no Instagram

Reprodução/Instagram/@oficialfernandatorres O Oscar está programado para começar às 21h, no horário de Brasília



Fernanda Torres revelou que compartilhará uma prévia de seu traje no Instagram antes de sua participação no tapete vermelho do Oscar 2025. A atriz, que está concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz, prometeu aos fãs uma “espiadinha” em seu perfil oficial. Ela estará representando o filme “Ainda Estou Aqui”, que conquistou três indicações na premiação da Academia. A expectativa em torno de sua apresentação é alta, dado o prestígio do evento.

O Oscar está programado para começar às 21h, no horário de Brasília, e será transmitido ao vivo por meio de canais como TNT, Max e TV Globo. A cerimônia promete ser um grande espetáculo, reunindo estrelas do cinema mundial.

