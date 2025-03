Morre David Johansen, vocalista dos New York Dolls, aos 75 anos

Grupo se destacou como pioneiros do glam rock; cantor era o último membro vivo da banda

Reprodução/Instagram/@davidjohansen.official A trajetória de Johansen na música foi marcada por sua personalidade carismática e performances energéticas



David Johansen, o icônico vocalista da banda punk New York Dolls e o último integrante sobrevivente do grupo, faleceu em Nova York aos 75 anos. A confirmação da morte veio por meio de um comunicado da família. Johansen lutava contra um tumor cerebral e um câncer em estágio avançado. Os New York Dolls, que se destacaram como pioneiros do glam rock, eram reconhecidos por seu estilo audacioso e inovador. Apesar de sua influência significativa no cenário musical, a banda nunca conseguiu alcançar um sucesso comercial expressivo, enfrentando diversos desafios, incluindo conflitos internos e problemas relacionados ao uso de substâncias.

A trajetória de Johansen na música foi marcada por sua personalidade carismática e performances energéticas, que deixaram uma marca indelével na cena punk. Ele é lembrado não apenas por seu trabalho com os New York Dolls, mas também por sua carreira solo, que explorou diferentes estilos e influências ao longo dos anos. Ele deixa sua esposa, Mara Hennessey, e sua enteada, Leah, que lamentam a perda de um artista tão influente e querido.

