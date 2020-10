Fernanda Torres relembra meme ‘totalmente drogada’ no Altas Horas

Globo reprisou a edição do ‘Que História É Essa, Porchat?’ em que a atriz conta sobre sua participação no programa comandado por Serginho Groismann

Reprodução/TV Globo Participação de Fernanda Torres no Altas Horas virou meme no Twitter



A Globo reprisou na noite de quinta-feira, 29, a edição do programa “Que História É Essa, Porchat?” em que Fernanda Torres relembra a sua participação na edição de aniversário do Altas Horas, gravado em 2004 no Morro da Urca no Rio. De tempos em tempos, o vídeo, que virou meme entre os usuários do Twitter, volta a viralizar. E não foi diferente desta vez. Nos trechos compartilhados pelas redes, a atriz se joga no chão e grita “Luiz Melodia”, canta com O Rappa, entra dançando e esquece letra de música. No programa de Fábio Porchat, a comediante conta a história por trás do vídeo que viralizou. “Que História É Essa, Porchat?” originalmente transmitido pela GNT, estreou na Globo há três semanas.

Aqui está Fernanda Torres TOTALMENTE DROGADA no Serginho Groisman#PorchatNaGlobo pic.twitter.com/siWX9TMrYi — Filipe Arthur (@FilipeArthur1) October 30, 2020

Para o Porchat, Fernanda conta que tudo deu errado antes da sua entrada na edição de aniversário do programa. “Eu tinha acabado de ser mãe. E quando você acaba de ter filho, você fica um pouco ‘cachorra raivosa’. Uma total falta de paciência”, inicia a filha de Fernanda Montenegro. A gravação foi no Morro da Urca e a atriz relata o medo que sentiu antes de andar de bondinho. “Quando chegou na véspera, entrou uma frente fria no Rio de Janeiro e tinha muito vento, começou a me dar medo, pensar nos meus filhos. Eu achava que o bondinho ia fechar”, disse. Por isso, Fernanda chegou na festa e não via a hora de ir embora. Mas a gravação demorou quatro horas para começar e ela ficou “emburrada”. “Quando foi chegando a hora de eu entrar, fiquei arrependida de ter ficado emburrada e quis reverter a impressão que eu deixei. Quis entrar animada, cantando ‘Vapor Barato'”, relata. A animação foi tanta que a humorista foi acusada de ter usado entorpecentes. “Alguns dias depois, liga a minha produtora e conta que tinham duas mulheres conversando na piscina. E uma comentou: ‘Você viu ontem, o programa de aniversário do Serginho Groismann? A Fernanda Torres totalmente drogada”, relembra. A entrevista do Porchat com Fernanda Torres teve sua estreia na GNT em outubro de 2019.