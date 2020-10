Rafa Portugal mostra ‘novo visual’ e não convence: ‘Tem cabelo até no dedo’

Ator apareceu de barba aparado e com o cabelo na ‘máquina quatro’, mas os seguidores não acreditaram

Reprodução/Instagram Essa é a terceira vez que Rafael Portugal "muda" de visual



O humorista Rafael Portugal tem pregado uma série de peças em seus seguidores do Instagram. Apesar de ser a terceira “mudança de visual” do ator em 10 dias, alguns seguidores ainda ficaram na dúvida. “É montagem?”, alguns questionaram. A grande maioria, no entanto, não acreditou no novo corte publicado pelo comediante na quinta-feira, 29. “Tem cabelo até no dedo”, comentaram os fãs sobre a montagem. “Eu dei zoom ate achar a emenda”, brincou um. “Precisa melhorar na ferramenta apagar”, criticou outro.

“Máquina 4 e aparei a barba. SÓ ISSO Ok? Já já Cresce de novo, fiquem tranquilos”, publicou o apresentador do quadro CAT do Big Brother Brasil 2020. A brincadeira começou quando Portugal postou uma foto com barba e fios alisados. O ator foi chamado de galã por muitos. Em outra foto, o humorista apareceu com a barba enorme. “Ela cresce rápido”, brincou. No clique de quinta, os seguidores apontaram os erros da montagem como cabelos nos dedos, orelhas grandes e uma faixa na testa.