Scarlett Johansson se casa com Colin Jost em cerimônia íntima em Nova York

Casal está junto desde 2017 e pediu como presente de casamento doações à ONG ‘Meals on Wheels’, que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade social

A atriz Scarlett Johannson se casou no último fim de semana com o ator e comediante Colin Jost em uma cerimônia íntima em Nova York que contou com a presença de poucas pessoas, especialmente parentes próximos, informou nesta quinta-feira, 29, a ONG que distribui alimentos para idosos em situação de vulnerabilidade “Meals on Wheels”. A entidade postou em seu perfil no Instagram uma foto do barco que faz a travessia entre as ilhas de Staten Island e Manhattan, onde Jost, de 38 anos, e Johansson, de 35, nasceram com a frase “Josten Married”, um trocadilho com o sobrenome do comediante e a frase “Just Married”, que significa recém-casados em inglês.

“Temos o prazer de anunciar que Scarlett Johansson e Colin Jost se casaram no fim de semana passado (…) seguindo todos os protocolos de precaução contra a Covid-19 estabelecidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC)”, explicou a entidade através da publicação em que pede doações para comemorar a união do casal. “O desejo de casamento deles é ajudar a fazer a diferença para idosos vulneráveis durante este momento difícil (a pandemia causada pelo novo coronavírus), apoiando @mealsonwheelsamerica. Por favor, considerem fazer uma doação para celebrar a felicidade do casal”, conclui o texto.

De acordo com a imprensa americana, a indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel em “História de um Casamento” (2019), ficou noiva de Jost, em maio de 2019, após dois anos de relacionamento. Os dois teriam se casado na cidade de Palisades, no estado de Nova York, onde a atriz teria comprado uma casa por US$ 4 milhões em 2018, segundo portais especializados. Este é o primeiro casamento de Jost e o terceiro de Johannsson, que já foi casada com o ator canadense Ryan Reynolds (2008-2011) e com o empresário francês Romain Dauriac (2014-2017), com quem teve uma filha, Rose Dorothy, de 6 anos.

*Com informações da EFE