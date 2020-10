A Fazenda 12: Victória é eliminada com 19% dos votos

Lipe conquistou 51% dos votos para permanecer na casa, seguido de 29% de Tays Reis

Reprodução/ Twitter Victória Villarim foi a eliminada da semana



A Fazenda 12 está cheia de emoção e o programa desta quinta-feira, 29, foi tumultuado. Depois de erros na contagem de pontos da prova do Fazendeiro da quarta-feira, a direção decidiu suspender a roça e refazer a prova do Fazendeiro com o trio Jakelyne Oliveira, Lipe e Tays Reis. Nervosos, os peões tiveram pontuações parecidas com as da prova original e na nova prova, Jake venceu novamente. Com o resultado, Lipe, Tays Reis e Victória Villarim mantiveram a formação da roça e a votação foi aberta.

Segundo Marcos Mion, a direção contabilizou 700 mil votos por segundo para a votação que durou menos de uma hora. No total foram 409.332.672 milhões de votos. Lipe foi o primeiro a ser salvo da eliminação e foi recebido com festa pelos peões na casa. Victória Villarim foi a eliminada da semana com 19,24% dos votos. Lipe foi o mais votado com 51%, e Tays teve 29%.

Jogo da Discórdia

Como é tradicional das roças, Mion perguntou aos peões quem tem um estilo de jogo que eles não adotariam. Victória comentou que o jogo do Lucas Selfie não faz o tipo dela. Já Lipe criticou a postura de Biel em ficar conversando pelos cantos e não dizer na cara das outras pessoas. Por fim, Tays fez um comentário sobre as atitudes de Jojo com os outros participantes, mas afirmou que gosta muito da cantora.