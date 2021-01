Ivete Sangalo e Claudia Leitte anunciam em live que se apresentarão juntas no Carnaval

Cantoras decidiram se unir para levar alegria aos fãs e para incentivar as pessoas a curtirem o feriado em casa

Reprodução/YouTube Ivete Sangalo e Claudia Leitte vão se apresentar juntas em live no Carnaval



Com a pandemia da Covid-19, o Carnaval de 2021 não poderá acontecer na rua e com aglomeração, mas as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que todos os anos arrastam multidões com seus blocos, decidiram se juntar para trazer alegria aos fãs. Em um clima de total parceria e afastando os recorrentes rumores de rivalidade, as rainhas do axé fizeram uma live no Instagram para anunciar que estão preparando um show com seus maiores hits para as pessoas curtirem em casa no sábado de Carnaval, que este ano cai no dia 13 de fevereiro.

“Que bom que a gente está aqui. A gente combinou essa live para falar de Carnaval, de música, de amor, de alegria, porque eu acho que a gente está precisando de uma injeção de alegria e otimismo. Chega de notícia ruim, chega de notícia difícil, então a gente tem que jogar essa vibração nesse ano que entra. Nós vamos fazer um showzaço no sábado de Carnaval, estou muito feliz”, afirmou Ivete. Claudia Leitte concordou e acrescentou: “A gente está se divertindo muito fazendo isso, que eu acho que é o principal, a gente está leve, a gente está em uma [vibe] de levar Carnaval para o coração das pessoas, porque se fala muito que não vai ter Carnaval, são muitas limitações, mas a gente pode fazer dentro de casa, com a família da gente, com os amigos, um Carnaval online”.