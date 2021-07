Carmo Dalla Vecchia fala pela primeira vez de relacionamento com autor de novelas

Ator homenageou o marido, João Emanuel Carneiro, e o filho durante a ‘Super Dança dos Famosos’

Reprodução/Instagram/carmodallavecchia/12.07.2021 Carmo Dalla Vecchia fez uma homenagem ao marido e ao filho



O ator Carmo Dalla Vecchia fez uma declaração a João Emanuel Carneiro, autor de novelas como “Avenida Brasil” e “A Favorita”, durante o “Super Dança dos Famosos” do último domingo, 11. Essa foi a primeira vez que o artista falou abertamente sobre o relacionamento com o escritor. Antes de dançar a música We Are Family, do grupo Sister Sledge, Carmo disse: “É uma música que falar sobre sororidade, uma música que fala sobre empatia, é uma música que fala sobre família. Eu, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande a minha família. Gostaria de mandar um beijo muito grande ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João. Gostaria de declarar esse amor aos dois”.

O artista, que atualmente está no ar na reprise da novela “Império”, na Globo, falou que sentiu a necessidade de falar sobre sua vida pessoal, pois saber que pode servir de exemplo para outras pessoas. “Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas possam ver isso e se sentir iguais. Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos e com uma família que me aceita exatamente como eu sou, só que a gente vive em um país que não é exatamente assim, então meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas tendo essa representatividade.” Durante seu discurso, o ator também lamentou o fato do Brasil ser o país que mais mata pessoas transexuais no mundo.