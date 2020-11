Com participação de Alok e Vitor Kley, ‘De Tudo um Pouco’ estreia nesta terça-feira na Jovem Pan

O novo programa de entretenimento vai ao ar de terça a sexta-feira, às 21 horas

Arte/Jovem Pan Arte horizontal do programa de tudo um pouco



Moda, cinema, esportes, saúde, política e economia. Esses são os principais assuntos debatidos no ‘De Tudo um Pouco‘, novo programa de entretenimento da Jovem Pan. Apresentado por Fred Ring e Leandro Narloch, a apresentação também conta com a presença de Vivi Tomasi e Renata Kuerten. Em um bate papo descontraído, os integrantes da bancada falaram sobre as expectativas e os desafios do programa. O apresentador Fred Ring contou que a ideia do novo programa é do presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. “O Tutinha me convidou para bater um papo, ele tinha um objetivo e plano pessoal e fazer um programa e entretenimento e que atraia um público diferente e traga entretenimento e informação ao mesmo tempo, com grandes nomes, grandes entrevistados da música, do teatro e do cinema.”

O jornalista Leandro Narloch ressaltou a característica descontraída do programa ao debater os mais diversos assuntos. “A nossa ideia é tratar assuntos sérios de forma divertida e assuntos divertidos de forma séria. Por exemplo há um embate na Fazenda e alguém surtou no programa, então vamos trazer um psicólogo para falar sobre transtornos. Essa é a ideia de melhorar o debate”, afirma, enquanto a produtora Vivi Tomasi fala sobre a importância do respeito às diferentes opiniões. “Eu acho que todo mundo está com medo de falar o que pensa, porque tem essa cultura do cancelamento, acho que as pessoas ficam muito corajosas por trás daquela tela do computador. Está todo mundo querendo discordar de todo mundo, acho importante ter um debate sempre, mas acho que temos que ter um pouco mais de delicadeza.”

A modelo e apresentadora Renata Kuerten, que também fará parte da bancada do novo programa, conta que o ‘De Tudo um Pouco’ vai ser diferente de tudo o que ela já fez antes na carreira. “Ainda com uma galera que é nerd. Narloch, eu já estou tensa só de ter que gravar do lado dele. O Fred também é antenado, a Vivi. Vai ser puxado, eu acredito que será uma das maiores experiências”, afirma. No primeiro episódio, Alok e Vitor Kley são os convidados da noite. Tem também o ator Duda Nagle, que abriu as portas da casa dele para um churrasco com Fred Ring. Mas, pelo que parece, as coisas acabaram meio tensas entre eles, segundo o apresentador. “Posso dizer que a gente se desentendeu e a coisa ficou um pouco violentas. Mas às vezes as coisas que resolvem assim e estamos aqui para trazer verdades”, conta. Para saber tudo o que rolou, é só ficar ligado na Panflix ou na rádio FM 100,9. O De Tudo um Pouco vai ao ar de terça a sexta-feira, às 21 horas.

*Com informações da repórter Nicole Fusco