Filha de Arlindo Cruz tranquiliza fãs sobre estado de saúde do pai: ‘Já já está em casa’

Sambista está internado desde o início do mês para tratar pneumonia

Reprodução/Instagram/@floracruzoficial Flora Cruz com seu pai, o sambista Arlindo Cruz



Em suas redes sociais, a filha do sambista Arlindo Cruz, Flora Cruz, gravou um vídeo para informar que seu pai está se recuperando muito bem de uma pneumonia. Internado desde o dia dois de julho, “Arlindão” está no CTI como é praxe no seu caso. “A gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele tá bem! Já já está em casa. E a gente conta sempre com as orações dos fãs, dos amigos, e dos familiares”, contou a influencer sobre o pai. Em nota, a Casa de Saúde São José, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, informou que “O quadro clínico atualmente é estável”. Desde 2017, Arlindo Cruz vive com sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), sofrido enquanto tomava banho.